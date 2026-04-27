Zwei Verletzte nach Schlägerei am Hauptbahnhof

Der Salzburger Hauptbahnhof kommt einfach nicht zur Ruhe. Am späten Sonntagabend (22.45) wurden die Polizei und der Rettungsdienst alarmiert, weil am Hauptbahnhof nach einer Schlägerei verletzte Personen versorgt werden mussten. Dabei soll es sich um zwei Leichtverletzte gehandelt haben, wie Rotkreuz-Sprecherin Roberta Thanner auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte.