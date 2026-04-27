Zwei Verletzte nach Schlägerei am Hauptbahnhof

Am späten Sonntagabend kam es am Salzburger Hauptbahnhof zu einem heftigen Streit. Dabei wurden nach Angaben des Roten Kreuzes zwei Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Der Salzburger Hauptbahnhof kommt einfach nicht zur Ruhe. Am späten Sonntagabend (22.45) wurden die Polizei und der Rettungsdienst alarmiert, weil am Hauptbahnhof nach einer Schlägerei verletzte Personen versorgt werden mussten. Dabei soll es sich um zwei Leichtverletzte gehandelt haben, wie Rotkreuz-Sprecherin Roberta Thanner auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte.
Leichtverletzte in Krankenhäuser eingeliefert
Vier Rettungswägen und ein Notarzt standen im Einsatz. Über die Identität der betroffenen Personen, die verletzt ins UKH und LKH eingeliefert wurden, sowie den Beteiligten sei vorerst nichts bekannt. Das Landeskriminalamt soll die Ermittlungen bereits aufgenommen haben.
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