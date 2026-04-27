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Zwei Verletzte nach Schlägerei am Hauptbahnhof

Chronik
27.04.2026 07:25
Die Rettung musste am späten Abend zum Hauptbahnhof ausrücken.
Die Rettung musste am späten Abend zum Hauptbahnhof ausrücken.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am späten Sonntagabend kam es am Salzburger Hauptbahnhof zu einem heftigen Streit. Dabei wurden nach Angaben des Roten Kreuzes zwei Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

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Der Salzburger Hauptbahnhof kommt einfach nicht zur Ruhe. Am späten Sonntagabend (22.45) wurden die Polizei und der Rettungsdienst alarmiert, weil am Hauptbahnhof nach einer Schlägerei verletzte Personen versorgt werden mussten. Dabei soll es sich um zwei Leichtverletzte gehandelt haben, wie Rotkreuz-Sprecherin Roberta Thanner auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte. 

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