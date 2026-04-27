Salzburger Landeskliniken bieten Tinnitus-OP an

Hoffnung gibt es allerdings für Menschen mit „pulsatilem Tinnitus“. Bei dieser Sonderform hören Menschen ein rhythmisches Rauschen oder Pochen, das den Alltag, den Schlaf und die Konzentration stark beeinträchtigen kann. Für Betroffene besonders beängstigend: die Ohrgeräusche treten im Takt des eigenen Herzschlags auf. Hierfür liegt die Ursache häufig in Veränderungen der Blutgefäße im Kopf.