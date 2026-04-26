Anrainer wettern gegen Flugshow zum Jubiläum

Das Fest zu „100 Jahre Flughafen Salzburg“ steigt am 20. Juni 2026. Für die Anrainer des Airports ist dies kein Grund zum Feiern. Sie fürchten „die nächste Flugshow von Red Bull, Bundesheer und Eurofightern“, wie es in einer Aussendung heißt. Und: „Wir fordern, dass die Wohngebiete diesmal und in Zukunft von derartigen Tiefflügen verschont bleiben.“