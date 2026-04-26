Anrainer wettern gegen Flugshow zum Jubiläum

Am 20. Juni feiert der Salzburger Flughafen sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Auch Flugvorführungen sind geplant – das lässt die Anrainer auf die Barrikaden gehen. Sie ziehen Parallelen zur privaten Red-Bull-Flugshow im vergangenen Jahr. Gegen diese erstattete der Anrainerverband bekanntlich Anzeige. . .
Das Fest zu „100 Jahre Flughafen Salzburg“ steigt am 20. Juni 2026. Für die Anrainer des Airports ist dies kein Grund zum Feiern. Sie fürchten „die nächste Flugshow von Red Bull, Bundesheer und Eurofightern“, wie es in einer Aussendung heißt. Und: „Wir fordern, dass die Wohngebiete diesmal und in Zukunft von derartigen Tiefflügen verschont bleiben.“
Die Anrainer verweisen in diesem Zug auch auf die private Flugshow anlässlich des Jubiläums des Hangar-7 im vergangenen Jahr. Die Anrainer erstatteten damals Anzeigen – wegen „unzumutbaren Tiefflügen über den Siedlungen“. Die Anrainer sprechen hierbei von Flügen in 50, 150 und 200 Metern über dicht verbautem Wohngebiet.
Genauere Informationen zum Flughafen-Fest soll es allerdings erst in den kommenden Tagen geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.