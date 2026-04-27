Doch noch Abstiegsgefahr im Rheindorf?

Eigentlich waren die Altacher zum Start der Qualigruppe schon mit einem Bein vor dem Abstieg gerettet, durch die Ergebnisse der vergangenen Runden hat sich die Situation nun ein wenig geändert. Der Abstand ans Tabellenende ist kleiner geworden – nervös werden müssen die Rheindörfler deswegen aber nicht.
Mit sieben Punkten Vorsprung auf Schlusslicht BW Linz ging der Vorarlberger Bundesligist Altach in die Qualifikationsrunde. Die Linzer haben mit vier Siegen und einem Remis das Feld von hinten aufgerollt und den Wolfsberger AC ans Tabellenende „verstoßen“. Die Kärntner haben bislang nur eine Partie in der Qualifikationsrunde gewonnen, am Samstag gegen den GAK. Und damit der Qualifikationsrunde für das Finale viel Spannung verpasst.
Die Altacher haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den WAC. Im Rheindorf wird deswegen keine Panik ausbrechen, Respekt vor den letzten drei Spielen – WAC (zu Hause), GAK (auswärts) und Ried (zu Hause) – ist aber angesagt. Den Erfolgsschlüssel zum neuerlichen Klassenerhalt haben die Vorarlberger selbst in der Hand. Mit nur einem Sieg aus drei Partien wäre die Abstiegsgefahr gebannt. Sollte das nicht gelingen, liegt eine weitere Chance im Spielplan. So muss etwa Tirol in den letzten drei Runden gegen die drei letzten der Tabelle antreten. Allein das bedingt, dass nicht alle hinter Altach liegenden Mannschaften voll punkten können. Zudem duellieren sich in der letzten Runde auch noch BW Linz und der Grazer AK.
Es müsste schon mit dem Teufel zu- und hergehen, wenn die Altacher noch absteigen sollten. Allerdings ist Vorsicht geboten. Denn gerade die Rheindörfler haben in den letzten Saisonen mehrfach scheinbar unmöglich aufholbare Rückstände in den letzten Spielen wettgemacht. Und deshalb schon 15 Bundesliga-Saisonen absolviert. Eine 16. wünschen sich die meisten Fußballfans im Ländle, in der womöglich zum vierten Mal in der Geschichte zwei Klubs aus dem äußersten Westen im Oberhaus spielen werden.
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