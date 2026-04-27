Doch noch Abstiegsgefahr im Rheindorf?

Die Altacher haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den WAC. Im Rheindorf wird deswegen keine Panik ausbrechen, Respekt vor den letzten drei Spielen – WAC (zu Hause), GAK (auswärts) und Ried (zu Hause) – ist aber angesagt. Den Erfolgsschlüssel zum neuerlichen Klassenerhalt haben die Vorarlberger selbst in der Hand. Mit nur einem Sieg aus drei Partien wäre die Abstiegsgefahr gebannt. Sollte das nicht gelingen, liegt eine weitere Chance im Spielplan. So muss etwa Tirol in den letzten drei Runden gegen die drei letzten der Tabelle antreten. Allein das bedingt, dass nicht alle hinter Altach liegenden Mannschaften voll punkten können. Zudem duellieren sich in der letzten Runde auch noch BW Linz und der Grazer AK.