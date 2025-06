Haider: „Es wird leichter, aber nie wieder gut“

„Krone“: Es ist ungefähr eineinhalb Jahre her, dass deine Mama Anna verstorben ist. Was hat sich denn seitdem grundlegend getan?

Alfons Haider: Es gibt diesen Satz: „Es wird leichter, aber es wird nie wieder gut.“ Das hat sich bewahrheitet. Ich habe mein Leben neu lernen müssen, weil ich mit meiner Mutter zusammen gelebt habe. Ich habe sie die letzten fünf Jahre selbst gepflegt, auf ihren Wunsch. Wenn du mit jemandem wirklich mehr oder weniger 65 Jahre oder 66 Jahre deines Lebens zusammen bist und über Nacht ist derjenige weg … Also wie sie gestorben ist und das Begräbnis, da schaltet man in den Überlebensmodus und bekommt nichts mit. Das realisiert man erst später.