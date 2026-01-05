Alfons Haider erfüllt sich hier seinen Bubentraum

Für Alfons Haider war seine Mutter, mehr als nur die „Mamsch“. Sie war sein Lebensmensch, die der Mörbisch-Generalintendant im Oktober 2023 zu Grabe tragen musste. Was danach folgte, war die Flucht in die Arbeit. Viel Arbeit, wie jeder weiß, der mit dem Allround-Entertainer zu tun hat. Doch der Erfolg auf der Seebühne in (heuer spielt er selbst mit, wenn ab 16. Juli „La Cage aux Folles“ gezeigt wird) gab ihm recht. Freizeit, gar Urlaub gönnte er sich nicht.