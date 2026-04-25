Gasleitung beschädigt: Mehrere Häuser evakuiert

Große Aufregung am Samstagnachmittag im Tiroler Oberland! Bei Bauarbeiten kam es zu einem gefährlichen Gasaustritt, nachdem ein Bagger eine Leitung beschädigt hatte. Mehrere Häuser mussten vorsorglich geräumt werden – zum Glück ging der Vorfall glimpflich aus.
Gegen 14.45 Uhr war ein 59-jähriger Baggerfahrer auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Rietz mit Aushubarbeiten beschäftigt, als plötzlich eine unterirdische Gasleitung beschädigt wurde. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig: Er bemerkte den austretenden Gasgeruch sofort und setzte umgehend den Notruf ab.
Feuerwehr konnte Leitung abdichten
Binnen kürzester Zeit rückten Einsatzkräfte an. Die umliegenden Wohnhäuser wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert – für die betroffenen Anrainer eine bange Zeit. Die Feuerwehr konnte die beschädigte Leitung schließlich unter Kontrolle bringen und abdichten.
Nach rund eineinhalb Stunden dann die Entwarnung: Um etwa 16 Uhr durften die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise niemand.
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