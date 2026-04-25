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Crashs mit E-Bikes

Bub und Vater von Baby bei Radunfällen verletzt

Tirol
25.04.2026 21:11
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: myphotobank.com.au)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Gleich zwei Fahrradunfälle sorgten am Samstag in Tirol für Aufsehen: Sowohl in Anras in Osttirol, als auch in Alpbach (Bezirk Kufstein) krachten Radfahrer zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter auch ein E-Biker mit Kinderanhänger.

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Gegen 13.40 Uhr kam es auf dem Drauradweg im Gemeindegebiet von Anras zu einer folgenschweren Kollision. Ein 37-jähriger Italiener war mit seinem E-Bike samt Kinderanhänger in Richtung Lienz unterwegs, als ihm in einer scharfen Linkskurve eine 62-jährige Landsfrau mit ihrem Rennrad entgegenkam.

Baby blieb unverletzt
Die beiden Fahrräder stießen frontal mit den Lenkstangen zusammen. Der Mann wurde dabei zu Boden geschleudert und verletzt. Er musste nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Innichen eingeliefert werden. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Glück im Unglück: Das im Anhänger mitgeführte Baby blieb unverletzt. An beiden Rädern sowie am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden.

Jugendlicher und Frau verletzt
Nur wenige Stunden später, gegen 16.40 Uhr, krachte es auch in Alpbach. Eine 57-jährige Österreicherin fuhr mit ihrem E-Bike bergab auf einer Gemeindestraße, als ein 12-jähriger Bursche zeitgleich mit seinem Elektro-Drahtesel in die Straße einbog. Es kam zur Kollision – beide stürzten.

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