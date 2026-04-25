Bub und Vater von Baby bei Radunfällen verletzt

Baby blieb unverletzt

Die beiden Fahrräder stießen frontal mit den Lenkstangen zusammen. Der Mann wurde dabei zu Boden geschleudert und verletzt. Er musste nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Innichen eingeliefert werden. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Glück im Unglück: Das im Anhänger mitgeführte Baby blieb unverletzt. An beiden Rädern sowie am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden.