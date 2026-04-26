Einbrecher stahlen Münzgeld und einen Feuerlöscher

Die Einbrecher hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. Sie erbeuteten Münzgeld in derzeit noch unbekannter Höhe. Kurios: Auch ein Feuerlöscher fiel den Tätern in die Hände und wurde kurzerhand mitgenommen. Warum die Unbekannten dieses ungewöhnliche Diebesgut mitgehen ließen, ist bislang völlig unklar.