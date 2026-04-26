Einbrecher stahlen Münzgeld und einen Feuerlöscher

In der Nacht auf Samstag kam es im Tiroler Völs zu einem dreisten Einbruchsdiebstahl: Gegen Mitternacht verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten.
Die Einbrecher hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. Sie erbeuteten Münzgeld in derzeit noch unbekannter Höhe. Kurios: Auch ein Feuerlöscher fiel den Tätern in die Hände und wurde kurzerhand mitgenommen. Warum die Unbekannten dieses ungewöhnliche Diebesgut mitgehen ließen, ist bislang völlig unklar.
Ermittlungen der Polizei laufen
Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, steht derzeit ebenfalls noch nicht fest. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und fahndet nun nach den flüchtigen Tätern.
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