Mehrere Diebe schlugen in Tirol im großen Stil zu

Diebe stahlen 350 Kilo Kupfer

Unbekannte sorgten auch in Innsbruck für einen enormen Schaden. Auf einem Lagergelände waren Kupferabfälle das Objekt der Begierde. Die Täter stahlen diese in der Nacht auf Mittwoch. Die Diebe stiegen über einen rund zwei Meter hohen Zaun und stahlen 350 Kilo Kupfer. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere Tausend Euro.