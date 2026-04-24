Mehrere Diebe schlugen in Tirol im großen Stil zu

Eine wahre Serie an Einbrüchen und Diebstählen gab es zuletzt in Tirol zu vermelden. Die bislang unbekannten Täter stahlen Kupfer, Fahrräder oder auch Spielzeug. Ein mutmaßliches Diebes-Duo wurde nach Ermittlungen gestellt.
Den Anfang machten im April Diebe in Osttirol! Dort brachen die Täter in eine Garage in Iselsberg ein und stahlen ein E-Bike der Marke Giant. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter Tel.: 059133/7230
Diebe stahlen 350 Kilo Kupfer
Unbekannte sorgten auch in Innsbruck für einen enormen Schaden. Auf einem Lagergelände waren Kupferabfälle das Objekt der Begierde. Die Täter stahlen diese in der Nacht auf Mittwoch. Die Diebe stiegen über einen rund zwei Meter hohen Zaun und stahlen 350 Kilo Kupfer. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere Tausend Euro.
Bausteine gestohlen, Verdächtige gestellt
In Ischgl verschafften sich vorerst Unbekannte Zutritt zu einem Keller eines Betriebes. Dort hatten sie es auf Bausteinkartonagen der Marke Lego abgesehen. Dem Besitzer entstand durch den Diebstahl ein Schaden von einigen Tausend Euro.
Nach umfangreichen Ermittlungen dürften die mutmaßlichen Täter jedoch gefasst worden sein. Zwei Slowaken im Alter von 34 und 36 Jahren stehen im Verdacht, die Diebstähle begangen zu haben. Sie zeigten sich geständig.
Fahrräder aus Abstellraum gestohlen
Den Abschluss machten bislang unbekannte Diebe in Mils. Dort verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Abstellraum im Garten eines Einfamilienhauses. Dort entwendeten sie ein Rennrad der Marke Trek sowie ein Mountainbike der Marke Scott. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von einigen Zehntausend Euro.
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