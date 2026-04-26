Grüne wollen Banken weiter stärker zu Kasse bitten

2027 läuft die Erhöhung der Bankenabgabe aus, die die Dreierkoalition 2025 beschlossen und Österreich jährlich 200 Millionen Euro mehr ins Budget gespült hat. Dass Österreichs Banken im Vorjahr 11,8 Milliarden Euro Gewinn nur durch die Zinsdifferenz erzielt haben, nehmen die Grünen zum Anlass, eine Verlängerung der Erhöhung zu fordern: „Damit heimsen sich die Banken das vierte Jahr in Folge außergewöhnlich hohe Gewinne ein. Wer so massiv profitiert, muss auch einen höheren Beitrag leisten“, fordert Budgetsprecherin Nina Tomaselli.