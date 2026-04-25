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SPÖ State Party Convention

Ludwig Opposes Raising the Retirement Age

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25.04.2026 11:07
Mayor Ludwig at the state party convention.
Mayor Ludwig at the state party convention.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Michael Pommer
Porträt von Viktoria Graf
Von Michael Pommer und Viktoria Graf

The SPÖ’s Vienna State Party Convention took place on Saturday at Messe Wien under the motto “Vienna Builds the Future.” In his speech, Mayor Michael Ludwig also addressed national issues, such as raising the retirement age. 

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Around 1,000 delegates will elect the SPÖ state party chair and their deputies on Saturday. Mayor Michael Ludwig is running for reelection. In his opening remarks, he outlined the issues that will shape the coming years.

Vice-Chancellor Andreas Babler welcomed the delegates.
Vice-Chancellor Andreas Babler welcomed the delegates.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

In addition to the Song Contest, democracy, social Vienna, and the budget, Ludwig also took a clear stance on the issue of pensions: “Raising the retirement age is exactly the wrong approach.” After all, unemployment among women over 60 has tripled since the last increase was implemented. And: Too many people are already transitioning from unemployment to retirement.

Registration for short-term landlords
On the topic of housing, Ludwig emphasized once again that housing is not an object of speculation. The mayor also intends to put a stop to the loopholes in short-term rentals for tourists. “We will introduce a registry where every short-term landlord, regardless of how often they wish to rent out their apartment, must register with the City of Vienna. This will allow us to quickly identify abuse,” said Ludwig.

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