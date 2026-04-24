A 3-0 win over Altach
LIVE: BW Linz takes the lead after a VAR review
What a crucial victory for FC Blau-Weiß Linz in the fight against relegation from the Austrian Bundesliga: The Upper Austrians defeated SCR Altach 3-0 at home to kick off the 29th round, extending their lead over bottom-of-the-table WAC to four points!
More details coming soon!
The result:
FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach 3-0 (0-0)
Linz, Hofmann Personal Stadium, 5,596 spectators (sold out), Referee Harkam
Goals: 1:0 (66.) S. Seidl, 2:0 (68.) Ronivaldo, 3:0 (92.) Reiter
Yellow cards: none
Blau-Weiß: Mantl – Pasic, Maranda, Varesi-Strauss – Dahlqvist (83. Reiter), S. Seidl, Briedl, Bumberger (46. Pirkl) – Maier (95. Cvetko) – Ronivaldo (83. Fofana), Weissman (94. Mensah)
Altach: Stojanovic – Milojevic, Zech, Jäger (94. L. Gugganig) – Ingolitsch, Demaku, Bähre, Ouedraogo – Massombo (74. Hrstic), Diawara (56. Benjamin), Oswald (74. Yalcin)
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