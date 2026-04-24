„Subunternehmer“ stahlen wertvolle Lkw-Ladungen

Mit einer perfiden Masche ist es unbekannten Betrügern gelungen, zwei Ladungen im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobereichs zu stehlen. Die Täter traten als Transportunternehmer auf und brachten einen tatsächlich existierenden Frächter aus Tirol dazu, ihnen einen Auftrag zu übergeben. Doch die Leistung wurde nie erbracht, stattdessen verschwanden zwei Lkw.