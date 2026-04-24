„Subunternehmer“ stahlen wertvolle Lkw-Ladungen

Mit einer perfiden Masche ist es unbekannten Betrügern gelungen, zwei Ladungen im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobereichs zu stehlen. Die Täter traten als Transportunternehmer auf und brachten einen tatsächlich existierenden Frächter aus Tirol dazu, ihnen einen Auftrag zu übergeben. Doch die Leistung wurde nie erbracht, stattdessen verschwanden zwei Lkw.
Die Transportfirma aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde laut Polizei von den Tätern kontaktiert. Diese hätten vorgetäuscht, Transportaufträge zu übernehmen. „In weiterer Folge übergab das Unternehmen einen Auftrag über zwei Lkw-Ladungen Rohstoffe im Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Eurobetrages“, berichten die Ermittler.
Doch die „Subunternehmer“ agierten nicht nach Vertrag. Zwar wurde die wertvolle Ware beim Absender in Italien abgeholt, beim vorgesehenen Empfänger in Deutschland kam sie jedoch nie an.
Die Ware wurde in Italien abgeholt, jedoch nie in Deutschland angeliefert.
Die Polizei in einer Aussendung
Auftrag vergeben – jetzt schuld?
Jetzt könnte das für die Transportfirma, die den Auftrag weitergegeben hat, Konsequenzen haben: „Laut Angaben des Filialleiters wird der entstandene Schaden nun der Transportfirma angelastet“, heißt es von der Polizei. Diese hat Ermittlungen aufgenommen.
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