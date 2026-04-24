Eine herbe Enttäuschung für die Lustenauer Austria

Wieder einmal bewahrheitete sich, dass die Austria Siege nur dann einfahren kann, wenn die Mannschaft bereit ist, ans Limit zu gehen. Und dazu gehören kämpfen, kratzen und beißen. Attribute, die Lustenau in Klagenfurt vermissen ließ. Warum auch immer. Die tief stehenden Hausherren waren da schon vorbildhafter. Im Wörthersee-Stadion dominierte man zwar die Anfangsphase, zog in den ersten 20 Minuten beinahe ein Powerplay auf, aber ohne wirklich Zählbares herauszuholen. Vielleicht hätte die Partie einen ganz anderen Verlauf genommen, wenn Jack Lahne seine Chance in der zweiten Minute verwertet hätte. Doch Konjunktive zählen im Fußball nicht. Die Hausherren hingegen machten aus zwei Möglichkeiten zwei Tore. Sowohl Dedic (22.) als auch Jaritz (42.) zogen einfach einmal ab – und trafen jeweils ins lange Eck.