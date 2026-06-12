Alpine Schutzhütten: Erhaltung ist Herkulesaufgabe

Viele Förderungen erst im Nachhinein

„Bei vielen von diesen Förderungen ist das Problem, dass sie erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen grünes Licht bekommen, oder auch nicht.“ Um alle 300 Schutzhütten in Österreich – neben dem Alpenverein werden sie auch von anderen Vereinen betrieben – zu sanieren, bräuchte es die nächsten fünf Jahre rund 95 Millionen Euro. Geld, das in Zeiten, in denen Vater Staat sparen muss, wohl eher nicht zur Verfügung steht. „Obwohl das ja im Prinzip ein Trinkgeld ist, wenn man bedenkt, mit wie viel der Tourismus subventioniert wird“, nimmt sich Unterberger kein Blatt vor den Mund.