Größter Truppenübungsplatz unter neuem Kommando

„Übergangskommandant“ dankte

Christian Riener führte die Geschicke dort wie geplant nur ein Jahr und wird im nächsten Jahr mit einem bedeutenden Kommando im Ausland betreut werden. „Es war erfrischend, in das Alltagsleben der Truppe einzutauchen. Zusammengefasst war diese Funktion ein Geschenk für mich, von dem ich noch lange zehren kann“, resümierte der besonnene TÜPl-Chef. In Vielfalt und Wesen dieses Kommandos hätte er noch wertvolle Erfahrungen machen dürfen. Für seinen bisherigen Stellvertreter und Nachfolger Konstantin Oberleitner hatte er nur lobende Worte parat: „Erfahren, umsichtig und äußerst fähig.“