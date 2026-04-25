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Mehr als „nur“ Militär

Größter Truppenübungsplatz unter neuem Kommando

Niederösterreich
25.04.2026 15:00
Konstantin Oberleitner (li.) wurde von Landesmilitärkommandant Georg Härtinger symbolisch die ...
Konstantin Oberleitner (li.) wurde von Landesmilitärkommandant Georg Härtinger symbolisch die Fahne übergeben. Damit folgt Oberleitner Christian Riener (re.), der das Kommando des Truppenübungsplatzes ein Jahr inne hatte.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Konstantin Oberleitner (55) übernimmt die Führung des Truppenübungsplatzes Allentsteig und folgt damit Christian Riener. „Diese Aufgabe erfordert weit mehr, als nur militärisches Geschick“, waren sich viele einig. Landesmilitärkommandant Georg Härtinger und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner reisten mit viel Lob im Gepäck an.

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Der 157 km² große Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPl) sei weit mehr als der größte und wichtigste Ausbildungsplatz für Soldaten in Österreich. „Er ist zentraler Bestandteil des Waldviertels als Naturraum, Lebensraum und noch so vielem mehr“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der Kommandoübergabe von Christian Riener an den gebürtigen Allentsteiger Konstantin Oberleitner (55).

„Übergangskommandant“ dankte
Christian Riener führte die Geschicke dort wie geplant nur ein Jahr und wird im nächsten Jahr mit einem bedeutenden Kommando im Ausland betreut werden. „Es war erfrischend, in das Alltagsleben der Truppe einzutauchen. Zusammengefasst war diese Funktion ein Geschenk für mich, von dem ich noch lange zehren kann“, resümierte der besonnene TÜPl-Chef. In Vielfalt und Wesen dieses Kommandos hätte er noch wertvolle Erfahrungen machen dürfen. Für seinen bisherigen Stellvertreter und Nachfolger Konstantin Oberleitner hatte er nur lobende Worte parat: „Erfahren, umsichtig und äußerst fähig.“

Härtinger: „Ich verneige mich“
Landesmilitärkommandant Georg Härtinger stimmte mit Tanner überein, dass es für die Leitung des TÜPl weitaus mehr, als nur militärisches Geschick brauche. 670 Arbeitsplätze biete Allentsteig und liefere Dienst- und Serviceleitungen auf höchstem Niveau. Härtinger und Tanner streuten Riener Rosen für seine Arbeit in Allentsteig. „Ich verneige mich vor dir für dein Engagement, deine Führungsarbeit und deine Loyalität“, so Härtinger.

Schwerpunktprojekte weiter vorantreiben
Für den angehenden TÜPl-Kommdandanten Konstantin Oberleitner sei es eine „ehrenvolle und herausfordernde Aufgabe zugleich“, die er nun übernehmen darf – symbolisch wurde ihm dazu auch die Flagge übergeben. Am Truppenübungsplatz Allentsteig gibt es einige Schwerpunktprojekte, die der 55-jährige gebürtige Allentsteiger mit voller Kraft vorantreiben möchte, wie den Ausbau der Urbanen Trainingsanlage Steinbach oder die Erweiterung der Mannschaftsunterkünfte.

„Ich weiß, dass Allentsteig in Konfiguration und Ausrichtung ein großes Alleinstellungsmerkmal hat“, betonte Oberleitner auch, dass auch Truppen aus dem Ausland immer wieder Allentsteig aus Übungsort ansteuern würden. Man müsse die militärische Nutzung aber auch gut mit den sekundären Nutzungsformen der riesigen TÜPl-Fläche abstimmen. Er dankte aber auch Übergangskommandant Christian Riener für seine „fordernde, kameradschaftliche und stets umsichtige Führung“. 

Vorschusslorbeeren für neuen Kommandanten
Für den neuen TÜPl-Chef Konstantin Oberleitner gab es große Vorschusslorbeeren. „Als bisher stellvertretender Kommandant sind dir die Herausforderungen bestens bekannt“, betonte Landesmilitär-Chef Härtinger. Und auch Ministerin Tanner war sich sicher: „Du wirst diesen Platz mit Leben erfüllen!“

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