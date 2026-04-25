Polizisten verhinderten Ausbreiten von Großbrand

Das Haus stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr vergangenen Dienstag den Einsatzort in Wiener Neustadt erreichte. Dass aber gerade in der Anfangszeit ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargrundstücke verhindert werden konnte, das war auch tatkräftigen Polizisten zu verdanken. Denn die Besatzungen zweier Streifen haben die Wasserversorgung über die Hydranten vorbereitet, während die ersten Feuerwehrmitglieder vor Ort die Löschleitungen verlegten. Verstärkung war da erst unterwegs, insgesamt waren schlussendlich mehr als 100 Kameraden im Einsatz.