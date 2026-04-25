Polizisten verhinderten Ausbreiten von Großbrand

Weil sie als Ersthelfer keine Sekunde zögerten und die bereits anwesenden Florianis bei der Versorgung mit Löschwasser unterstützten, wurden die Polizisten von der Feuerwehr in Wiener Neustadt geehrt.
Das Haus stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr vergangenen Dienstag den Einsatzort in Wiener Neustadt erreichte. Dass aber gerade in der Anfangszeit ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargrundstücke verhindert werden konnte, das war auch tatkräftigen Polizisten zu verdanken. Denn die Besatzungen zweier Streifen haben die Wasserversorgung über die Hydranten vorbereitet, während die ersten Feuerwehrmitglieder vor Ort die Löschleitungen verlegten. Verstärkung war da erst unterwegs, insgesamt waren schlussendlich mehr als 100 Kameraden im Einsatz.
Für die Feuerwehr Grund genug, den Polizisten mit Urkunden zu danken. Auch Ehrenkarten für den Feuerwehrball wurden überreicht. „Einsätze wie diese zeigen, wie wir zur Erreichung unseres gemeinsamen Ziels, Menschen zu helfen, an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen. Ich bin stolz auf die Kollegen, die hier der Feuerwehr so tatkräftig geholfen haben“, freut sich auch Stadtpolizeikommandant Manfred Fries.
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