Wohnhaus brannte vom Keller bis zum Dachstuhl

103 Einsatzkräfte

Im Haus gelagerte brennbare Flüssigkeiten sowie zahlreiche Gaskartuschen und Batterien stellten zusätzliche Gefahrenquellen bei dem Löscheinsatz dar. Die örtlichen Löschtrupps wurden von Kameraden aus Lanzenkirchen, Katzelsdorf und Eichbüchl unterstützt, die Feuerwehr Weikersdorf übernahm den Bereitschaftsdienst in der Stadt. Letztlich gelang es 103 Feuerwehrleuten, die Flammen einzudämmen. Gegen 2.30 Uhr war der Einsatz vor Ort abgeschlossen. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.