Haar-Power für Männer

Einfache Pflege, die wirklich etwas bringt: Das neue RAUSCH Energy-Boost-Shampoo 4in1 reinigt Haar, Körper, Gesicht und Bart in einem Schritt. Die Original Haartinktur wirkt gezielt gegen Haarausfall – mit Klettenwurzel-Extrakt für spürbar mehr Dichte in nur 3 Monaten. Natürlich. Wirksam. Für Männer.
Weniger Aufwand, mehr Wirkung: Das Energy-Boost-Shampoo von RAUSCH vereint gleich vier Anwendungen in einem Schritt – für Haar, Körper, Gesicht und Bart. Die Kombination aus Wacholder- und Rosmarin-Extrakt sorgt für ein belebendes Pflegeerlebnis. Der feuchtigkeitsspendende Wirkstoff sorgt für geschmeidige Haut und gestärktes Haar, während der frische Duft ein vitalisierendes und belebendes Duscherlebnis garantiert.
Natürlich stark – Tag für Tag
Die vegane Formel kommt ohne Silikone aus und setzt auf pflanzliche Inhaltsstoffe aus hauseigenen Kräuterextrakten. Das Ergebnis: gründliche, aber sanfte Reinigung und ein spürbar frisches Gefühl – perfekt für die tägliche Routine.
Gezielte Hilfe bei Haarausfall
Wer langfristig mehr für sein Haar tun will, setzt zusätzlich auf die Original Haartinktur von RAUSCH. Sie wirkt direkt an der Wurzel, stimuliert das Haarwachstum und kann Haarausfall aktiv entgegenwirken.
Mit kraftvollen Inhaltsstoffen wie Klettenwurzel-Extrakt, Erbsensprossen-Extrakt und ätherischen Ölen sorgt die Tinktur für nachweisbare Ergebnisse: Bereits nach 12 Wochen kann die Haardichte um +30,6 % steigen. Praktisch dabei: Die Anwendung ist unkompliziert – auftragen, einmassieren, nicht ausspülen.
Zwei Produkte, ein Ziel
RAUSCH Männer-Duo kombiniert sofortige Frische mit nachhaltiger Pflege: es ist unkompliziert und für die tägliche Anwendung bestens geeignet. Qualität, die spürbar ist ohne das Haar zu beschweren.
Natürlich. Wirksam. Für Männer.