Haar-Power für Männer

Weniger Aufwand, mehr Wirkung: Das Energy-Boost-Shampoo von RAUSCH vereint gleich vier Anwendungen in einem Schritt – für Haar, Körper, Gesicht und Bart. Die Kombination aus Wacholder- und Rosmarin-Extrakt sorgt für ein belebendes Pflegeerlebnis. Der feuchtigkeitsspendende Wirkstoff sorgt für geschmeidige Haut und gestärktes Haar, während der frische Duft ein vitalisierendes und belebendes Duscherlebnis garantiert.