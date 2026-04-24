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Mädchen-Zukunftstag

Mädchen gaben beim Girls’Day 2026 alles

Vorarlberg
24.04.2026 15:55
Die Schülerinnen konnten in den über 30 teilnehmenden Betrieben in spannende Berufsfelder ...
Die Schülerinnen konnten in den über 30 teilnehmenden Betrieben in spannende Berufsfelder hineinschnuppern.(Bild: Alexandra Serra)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über 530 Schülerinnen schnupperten in Vorarlberger Betrieben in die Welt von Technik und Handwerk.

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Stattgefunden hat der landesweite Mädchen-Zukunftstag am vergangenen Donnerstag. Ziel der Initiative: Jungen Frauen neue berufliche Perspektiven abseits klassischer Rollenbilder aufzuzeigen.

Mehr als 530 Schülerinnen der siebten Schulstufe nutzten die Gelegenheit, um in über 30 teilnehmenden Betrieben Erfahrungen zu sammeln. Der Fokus lag vor allem auf Berufsfeldern in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Durch die frühen und praxisorientierten Einblicke soll das Spektrum an beruflichen Möglichkeiten erweitert werden.

Selbst Hand anlegen und ausprobieren stand auf dem Programm.
Selbst Hand anlegen und ausprobieren stand auf dem Programm.(Bild: Alexandra Serra)

Den jungen Teilnehmerinnen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Sie konnten selbst Hand anlegen, planen, zeichnen und experimentierten. In einem sogenannten Girls’Café hatten sie zudem die Möglichkeit, sich direkt mit weiblichen Fachkräften auszutauschen. Durch das aktive Mitmachen sollten verborgene Talente geweckt und neue Interessen entdeckt werden, oft auch dort, wo bisher keine konkreten Berufsvorstellungen vorhanden waren.Gewinn für den WirtschaftsstandortVon der Initiative profitieren nicht nur die Schülerinnen, sondern auch die heimische Wirtschaft. Unternehmen erhalten die Chance, frühzeitig Kontakt zu potenziellen Nachwuchskräften zu knüpfen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Über 500 Schülerinnen nahmen am Girls‘Day 2026 teil.
Über 500 Schülerinnen nahmen am Girls‘Day 2026 teil.(Bild: Alexandra Serra)

Andreas Pichler, Geschäftsführer des BIFO, zog eine positive Bilanz und betonte die langfristige Wirkung: Der Girls’Day sei ein wichtiger Baustein, um jungen Menschen faire Chancen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihren weiteren Bildungsweg zu eröffnen. „Die Initiative gibt Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit, sich mit einer breiten Palette von Berufswegen auseinanderzusetzen. Indem sie Berufe kennenlernen, die sie bisher nicht in Betracht gezogen haben, wird ihr Blick auf die Arbeitswelt erweitert. Gleichzeitig zeigt der Girls’Day, wie wichtig das Zusammenspiel von Schule, Wirtschaft und Berufsorientierung ist, um jungen Menschen faire Chancen und zukunftsorientierte Entscheidungsgrundlagen für ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg zu eröffnen.“

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Koordiniert wird das Projekt vom BIFO im Auftrag des Landes Vorarlberg und mit Unterstützung der Wirtschaftskammer.

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