Mädchen gaben beim Girls’Day 2026 alles

Andreas Pichler, Geschäftsführer des BIFO, zog eine positive Bilanz und betonte die langfristige Wirkung: Der Girls’Day sei ein wichtiger Baustein, um jungen Menschen faire Chancen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihren weiteren Bildungsweg zu eröffnen. „Die Initiative gibt Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit, sich mit einer breiten Palette von Berufswegen auseinanderzusetzen. Indem sie Berufe kennenlernen, die sie bisher nicht in Betracht gezogen haben, wird ihr Blick auf die Arbeitswelt erweitert. Gleichzeitig zeigt der Girls’Day, wie wichtig das Zusammenspiel von Schule, Wirtschaft und Berufsorientierung ist, um jungen Menschen faire Chancen und zukunftsorientierte Entscheidungsgrundlagen für ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg zu eröffnen.“