Grüne: Leerstandsabgabe muss adaptiert werden

Sanierungs- und Finanzierungsexperten hinzuziehen

Geht es nach den Grünen, sollte die Initiative „Sicher vermieten“ um Sanierungs- und Finanzierungsexperten aus der Baubranche erweitert werden. „So können Eigentümer nicht nur sicher vermieten, sondern auch sicher sanieren und finanzieren“, erläutert Weber. Dabei könnte gerade die Eigentümervertretung ein wichtiger Partner sein – wenn sie bereit wäre, aktiv an Lösungen für mehr leistbaren Wohnraum mitzuarbeiten.