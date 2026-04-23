VEV fordert: Leerstandabgabe wieder abschaffen

Zum anderen trifft die Leerstandsabgabe laut VEV-Präsident Markus Hagen in vielen Fällen jene, die ihr Eigentum gar nicht vermieten können. Es gibt keine Ausnahmen für Wohnungen, die saniert oder instand gesetzt werden, für Wohnungen, die trotz ernsthafter Bemühungen nicht vermietbar sind oder die sich im laufenden Verlassenschaftsverfahren oder Verkaufsprozess befinden. Auch spielt es keine Rolle, ob die Eigentümer alt, krank, geistig beeinträchtigt sind oder nicht über die finanziellen Mittel für mögliche Sanierungen verfügen.