Senior (86) ohne Führerschein verursachte Unfall

Einen Unfall mit schwerwiegenden Folgen verursachte heute ein 86-jähriger Pensionist in Niederösterreich. Wie die Polizei herausfand, hatte der betagte Lenker keine gültige Lenkerberechtigung.
Ein 86-jähriger Pensionist ist am Freitag in Vitis im Bezirk Waidhofen an der Thaya ohne gültige Lenkerberechtigung mit einem Pkw unterwegs gewesen. Der Wiener krachte laut Polizeiangaben mit seinem Wagen in den Lkw eines 43-Jährigen. In der Folge kollidierte er mit seinem Wagen noch mit einem stehenden Lastwagen.
Unfallhergang wird ermittelt
Der Pensionist erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in das Landesklinikum Horn gebracht. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.