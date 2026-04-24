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Verletzt im Spital

Senior (86) ohne Führerschein verursachte Unfall

Niederösterreich
24.04.2026 15:00
Ohne gültige Lenkerberechtigung ist ein 86-Jähriger am Freitag in Vitis (Bezirk Waidhofen an der ...
Ohne gültige Lenkerberechtigung ist ein 86-Jähriger am Freitag in Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya) mit einem Pkw unterwegs gewesen und verunfallt.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Einen Unfall mit schwerwiegenden Folgen verursachte heute ein 86-jähriger Pensionist in Niederösterreich. Wie die Polizei herausfand, hatte der betagte Lenker keine gültige Lenkerberechtigung. 

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Ein 86-jähriger Pensionist ist am Freitag in Vitis im Bezirk Waidhofen an der Thaya ohne gültige Lenkerberechtigung mit einem Pkw unterwegs gewesen. Der Wiener krachte laut Polizeiangaben mit seinem Wagen in den Lkw eines 43-Jährigen. In der Folge kollidierte er mit seinem Wagen noch mit einem stehenden Lastwagen.

Unfallhergang wird ermittelt
Der Pensionist erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in das Landesklinikum Horn gebracht. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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