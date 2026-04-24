Senior (86) ohne Führerschein verursachte Unfall

Ein 86-jähriger Pensionist ist am Freitag in Vitis im Bezirk Waidhofen an der Thaya ohne gültige Lenkerberechtigung mit einem Pkw unterwegs gewesen. Der Wiener krachte laut Polizeiangaben mit seinem Wagen in den Lkw eines 43-Jährigen. In der Folge kollidierte er mit seinem Wagen noch mit einem stehenden Lastwagen.