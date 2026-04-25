Emotionales Manninger-Gedenken in Augsburg

Gänsehautstimmung am Samstag! In Augsburg nahmen Mannschaft und Fans mit einer Schweigeminute von Alexander Manninger Abschied. Der Tormann, von 2012 bis 2016 in Augsburg aktiv, war neun Tage zuvor im Alter von 47 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Salzburg ums Leben gekommen.