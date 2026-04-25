Emotionales Manninger-Gedenken in Augsburg

Emotionale Minuten vor der Begegnung Augsburg gegen Eintracht Frankfurt am Samstag. Vor Anpfiff wurde Alexander Manninger gedacht. Die Fans ehrten den tödlich verunglückten ehemaligen FCA-Torwart mit „Manninger, Manninger“-Sprechchören.
Gänsehautstimmung am Samstag! In Augsburg nahmen Mannschaft und Fans mit einer Schweigeminute von Alexander Manninger Abschied. Der Tormann, von 2012 bis 2016 in Augsburg aktiv, war neun Tage zuvor im Alter von 47 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Salzburg ums Leben gekommen.
Banner und Sprechchöre
Die Mannschaft bestritt die Begegnung mit Trauerflor. Auf der Videowand im Stadion wurden besondere Momente in der Karriere des Österreichers gezeigt. Anschließend gab es heftigen Applaus und „Manninger, Manninger“-Sprechchöre von den Rängen.
Zudem wurde der ehemalige Augsburg- und ÖFB-Keeper mit einem Banner in der Fankurve geehrt. „Für immer ein Teil unserer Bundesliga-Geschichte. Ruhe in Frieden, Alex“, war dort zu lesen.
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