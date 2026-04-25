Wirbel um Brief der NEOS an steirische Direktoren

Unterdessen gingen sowohl in der Bildungsdirektion als auch im Regierungsbüro die Wogen hoch. Von „Grenzüberschreitung“ der Pinken und „übler Stimmungsmache“ war da die Rede. Stefan Hermann zur „Krone“: „Mit inhaltlich irreführenden Schreiben alle steirischen Pflichtschulen zu verunsichern, ist ein neuer Tiefpunkt in der politischen Auseinandersetzung. Wir lehnen dies klar ab und werden in Erfahrung bringen, wie die NEOS an die Kontaktdaten aller Schulen und Direktionen gekommen sind.“