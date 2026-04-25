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„Klare Rote!“ Feldhofer nach Attacke fassungslos

Bundesliga
25.04.2026 20:31
GAK-Coach Ferdinand Feldhofer zeigte sich fassungslos über die Foul-Szene mit Harakate.
GAK-Coach Ferdinand Feldhofer zeigte sich fassungslos über die Foul-Szene mit Harakate.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, Screenshots Sky Sport Austria)
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Von krone Sport

Aufregung beim Bundesliga-Duell zwischen dem WAC und dem GAK! EIn Foul an GAK-Profi Ramiz Harakate sorgt für Diskussionen. GAK-Coach Ferdinand Feldhofer war fassungslos: „Ganz klar Rot!“

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In der 75. Minute kam es zu einem harten Zusammenprall zwischen WAC-Profi Fabian Wohlmuth und GAK-Angreifer Ramiz Harakate. Letzterer blieb nach dem Kontakt zunächst regungslos liegen und musste medizinisch behandelt werden. Harakate konnte zwar vorerst weiterspielen, verließ wenig später aber doch das Feld und wurde in der 80. Minute durch Dominik Frieser ersetzt.

Keine Karte – großes Unverständnis
Für Zündstoff sorgte die Entscheidung des Schiedsrichters: Statt einer Karte gab es lediglich Schiedsrichter-Ball. Für Feldhofer unverständlich. Nachdem er die Szene nach Spielende nochmals bei „Sky“ gesehen hatte, zeigte sich der GAK-Coach fassungslos: „Bist du deppert – wow. Schiedsrichter-Ball hat es danach gegeben? Das ist ganz klar Rot.“

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Selbstkritik trotz Ärger
Trotz der Kritik wollte Feldhofer die Niederlage aber nicht nur am Referee festmachen: „Trotzdem können wir uns jetzt nichts davon kaufen. Wir waren selber schuld.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Und weiter: „Wir haben die Momente, die wir gehabt haben, nicht stark genug fertig gespielt. Das zipft mich an. Wir haben vorne unsere Dynamik und Durchschlagskraft verloren.“

Und: „Wir stecken jetzt noch schärfer im Abstiegskampf. Das war keinesfalls geplant. Aber wir haben es mit zwei Heimspielen weiterhin in der eigenen Hand, das ist das Gute. Ich finde, dass wir die aktivere Mannschaft waren. Wir haben eigentlich mehr Aktionen im gegnerischen Sechzehner gehabt, auch mehr Torchancen. Zweite Halbzeit hatten wir es eigentlich unter Kontrolle und kriegen dann aus einer unglücklichen Situation das Tor. Ein extrem bitterer Moment.“

Der GAK steht mit 20 Punkten nur einen Punkt hinter dem 12. Platz, der den Abstieg in die 2. Liga bedeuten würde.

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