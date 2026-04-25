„Klare Rote!“ Feldhofer nach Attacke fassungslos

Und: „Wir stecken jetzt noch schärfer im Abstiegskampf. Das war keinesfalls geplant. Aber wir haben es mit zwei Heimspielen weiterhin in der eigenen Hand, das ist das Gute. Ich finde, dass wir die aktivere Mannschaft waren. Wir haben eigentlich mehr Aktionen im gegnerischen Sechzehner gehabt, auch mehr Torchancen. Zweite Halbzeit hatten wir es eigentlich unter Kontrolle und kriegen dann aus einer unglücklichen Situation das Tor. Ein extrem bitterer Moment.“