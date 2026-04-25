Schweizer Olympiasieger im Hochzeitsglück

Der Schweizer Ski-Olympiasieger Loïc Meillard hat geheiratet!
Meillard und seine langjährige Partnerin Zoé Chastan haben geheiratet. Die beiden teilten die frohe Botschaft via Instagram.
Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus
Die Gratulationen ließen nicht lange auf sich warten: Unter anderem meldeten sich Paula Moltzan, Jasmine Flury, Mauro Caviezel und Giovanni Franzoni mit Glückwünschen zu Wort.
Sportlich und privat auf der Überholspur
Für Meillard ist es ein Jahr zum Genießen. Im Februar holte er nach seinem WM-Titel auch Olympiagold im Slalom.
Doch damit nicht genug: Meillard und seine Frau erwarten nach der Hochzeit nämlich ihr erstes Kind! „Eine Familie zu gründen, ist wunderschön“, sagte der 29-Jährige nach Saisonende gegenüber „Blick“. „Ich glaube, es wird sehr schöne Emotionen geben.“
Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, bleibt vorerst geheim: „Es ist eine Überraschung … Ich weiß es, aber niemand sonst.“
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