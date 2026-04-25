Bayern-Frauen holen Remis gegen Barcelona

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona in Unterzahl für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Münchnerinnen holten im Heimspiel ein 1:1 (0:1) und wahrten für das Rückspiel nächsten Sonntag die Chance auf den Finaleinzug.