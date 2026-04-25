PSG nutzt Lens-Patzer mit 3:0-Sieg bei Angers

Paris Saint-Germain hat in der französischen Ligue 1 den Patzer von Verfolger Lens ausgenutzt und den Vorsprung an der Spitze ausgebaut. Nach einem 3:0 bei Angers am Samstag liegt der Champions-League-Halbfinalist nun sechs Zähler vor den Nordfranzosen mit Samson Baidoo. D
Drei Tage vor der Partie gegen Bayern München schonte Trainer Luis Enrique Stammkräfte.
Lee Kang-in (7.), Senny Mayulu (39.) und Lucas Beraldo (52.) trafen für PSG.
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