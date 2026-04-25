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PSG nutzt Lens-Patzer mit 3:0-Sieg bei Angers

Fußball International
25.04.2026 21:26
Jubel bei PSG
Jubel bei PSG(Bild: AFP/SEBASTIEN SALOM-GOMIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paris Saint-Germain hat in der französischen Ligue 1 den Patzer von Verfolger Lens ausgenutzt und den Vorsprung an der Spitze ausgebaut. Nach einem 3:0 bei Angers am Samstag liegt der Champions-League-Halbfinalist nun sechs Zähler vor den Nordfranzosen mit Samson Baidoo. D

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Drei Tage vor der Partie gegen Bayern München schonte Trainer Luis Enrique Stammkräfte.

Lee Kang-in (7.), Senny Mayulu (39.) und Lucas Beraldo (52.) trafen für PSG.

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