Viertelfinal-Matchball für Oberwart und Graz

Die Oberwart Gunners haben sich in der „best-of-5“-Viertelfinalserie der win2day Basketball Superliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Titelverteidiger, der am Mittwoch den Serienausgleich hinnehmen musste, schlug die Swans Gmunden daheim mit 102:81 klar und ist somit nur noch einen Erfolg vom Aufstieg ins Semifinale entfernt. Die Burgenländer entschieden die Begegnung in der ersten Halbzeit, lagen zur Pause bereits 53:33 voran. Überragender Akteur der Gunners war Kapitän Sebastian Käferle, der neun seiner zehn Würfe aus dem Feld traf, auf 20 Punkte kam und zudem sieben Assists verteilte.