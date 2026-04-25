Es sei ein „toller Tag“ für die Ukraine erklärte Wolodymyr Selenskyj im Anschluss an sein Treffen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa beim jüngsten EU-Gipfel auf Zypern. Die rasche Überweisung der ersten Tranche des 90 Milliarden-Kredits sei ihm zugesichert worden. Und das erste Kapitel der EU-Beitrittsverhandlungen könne nun nach dem Wegfall der ungarischen Blockade auch eröffnet werden.
EINERSEITS lässt uns das EU-Establishment wissen, wie groß seine Erleichterung ist, dass man der Ukraine endlich entsprechend helfen könne. EU-Außenbeauftragte Katja Kallas etwa erklärte, „man werde der Ukraine alles geben was sie brauche, um standzuhalten“.
ANDERERSEITS heißt es ja, dass der 90 Milliarden-Kredit der durch die absolut illusionäre Forderung besichert ist, von künftigen russischen Reparationen zurückgezahlt zu werden, allenfalls für ein oder zwei Jahre reicht, um den ukrainischen Staatshaushalt und die Kosten für die Armee zu decken. Und da darf man dann schon die Frage stellen, wie das dann weitergehen soll ? Wieder und wieder 90 Milliarden für Kiew?
Und was den EU-Beitritt betrifft, den der Ex-Kabarettist aus Kiew ja schon für Jahresbeginn 2027 fordert, so hört man aus Brüssel, dass man da vielleicht auch neue Wege einschlagen könnte. Etwa so etwas wie eine teilweise EU-Mitgliedschaft. Da könnten jene, die wie Österreich ein reguläres Beitrittsverfahren fordern, sehr rasch einknicken. Und weit und breit kein Orban in Sicht, der blockieren könnte.
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