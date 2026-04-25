„Toller Tag“ für die Ukraine

ANDERERSEITS heißt es ja, dass der 90 Milliarden-Kredit der durch die absolut illusionäre Forderung besichert ist, von künftigen russischen Reparationen zurückgezahlt zu werden, allenfalls für ein oder zwei Jahre reicht, um den ukrainischen Staatshaushalt und die Kosten für die Armee zu decken. Und da darf man dann schon die Frage stellen, wie das dann weitergehen soll ? Wieder und wieder 90 Milliarden für Kiew?