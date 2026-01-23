Kate Hudson jubelt im Bett, Goldie Hawn gratuliert

Freudentränen bei Kate Hudson. Die 46-Jährige feierte ihre Oscar-Nominierung zusammen mit Mutter Goldie Hawn an ihrer Seite. In einem Instagram-Video zeigt sich die noch leicht verschlafen aussehende Blondine – die Nominierungen der Academy Awards wurden morgens um 5.30 Uhr Ortszeit von Los Angeles verkündet – im Bett beim Facetimen mit weiteren Familienmitgliedern.