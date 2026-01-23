Kate Hudson jubelt im Bett, Goldie Hawn gratuliert

Freudentränen bei Kate Hudson. Die 46-Jährige feierte ihre Oscar-Nominierung zusammen mit Mutter Goldie Hawn an ihrer Seite. In einem Instagram-Video zeigt sich die noch leicht verschlafen aussehende Blondine – die Nominierungen der Academy Awards wurden morgens um 5.30 Uhr Ortszeit von Los Angeles verkündet – im Bett beim Facetimen mit weiteren Familienmitgliedern.
Hudsons Stimme klingt fassungslos: „Oh mein Gott, ihr Lieben. Oh mein Gott, ich bin so glücklich.“ Dazu stellte sie noch ein Foto, das sie mit ihrer strahlenden Mutter zeigt, und schrieb darunter: „Was für ein wundervoller Morgen.“
Kate Hudson konnte am Donnerstagmorgen ihr Glück gar nicht fassen und jubelte noch im Bett über ihre zweite Oscar-Nominierung (unten weiterklicken):
„Gratuliere, Schatz“
Die 80-Jährige postete ihre Glückwünsche für Kates insgesamt zweite Nominierung von Hollywoods begehrtesten Preis (die erste war 2001 für ihre Rolle in „Almost Famous“) auf ihrer eigenen Instagram-Seite.
Zu einem Foto der singenden Hudson aus ihrem Film „Song Sung Blue“ schrieb sie: „Oh mein Baby, mein Baby, mein Baby Girl. Ich liebe dich so sehr, wie das Universum groß ist. Gratuliere, Schatz.“
Und wurde dann sogar ein bisschen sentimental: „Vor langer Zeit hatte ich mal ein kleines Mädchen namens Kate. Und schau sie dir jetzt an. Yay!“
Goldie Hawn freute sich auf Instagram mit ihrer Tochter über die Oscar-Nominierung:
Auch bei Hudsons berühmten Freundinnen, die selbst den Oscar schon gewonnen haben, war der Jubel groß. Halle Berry kommentierte: „Bin so happy für dich Kate, Gratuliere“, während Reese Witherspoon „JAAAAA, so stolz auf dich Katie!“ und Octavia Spencer „Gratuliere Mama!“ schrieben.
Holt sich Hudson einen Oscar?
Kate Hudson wurde dieses Jahr in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre Rolle im Film „Song Sung Blue“ nominiert. Ob sie den begehrten Goldjungen bald daheim stehen hat, das entscheidet sich am 15. März, wenn die Preise in Los Angeles vergeben werden.
Aber die Konkurrenz schläft nicht, denn Hudson muss sich gegen Jessie Buckley („Hamnet“), Emma Stone („Bugonia“) und Renate Reinsve („Sentimental Value“) durchsetzen.
