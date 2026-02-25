Kate Hudson macht nach einer Abfuhr kurzen Prozess

Kate Hudson geht mit Abfuhren von Männern pragmatisch um. „Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat – dann bin ich weg“, erzählte die 46-Jährige in der „Howard Stern Show“.
„Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann mit mir Schluss gemacht hat und sagte: ,Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr‘, und ich sagte: ,Okay‘“, so Hudson.
„Und er sagte: ,Nun, willst du darüber reden?‘ Und ich meinte: ,Nein. Nicht wirklich.‘“
„Es ist vorbei“
Der Mann habe „immer weiter“ mit ihr rückblickend über die Beziehung sprechen wollen und sie habe nur gemeint: „Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein.“
Hudson ist bekannt aus Filmen wie „Almost Famous – Fast berühmt“ (2000) und „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ (2003). Für ihre Rolle im Musicalfilm „Song Sung Blue“ ist sie in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ in diesem Jahr im Rennen um einen Oscar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.