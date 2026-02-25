Vorteilswelt
„Dann bin ich weg“

Kate Hudson macht nach einer Abfuhr kurzen Prozess

Society International
25.02.2026 09:48
Kate Hudson macht bei Trennungen einen kurzen Prozess. Bekommt sie eine Abfuhr, „dann bin ich ...
Kate Hudson macht bei Trennungen einen kurzen Prozess. Bekommt sie eine Abfuhr, „dann bin ich weg", verriet sie jetzt.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kate Hudson geht mit Abfuhren von Männern pragmatisch um. „Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat – dann bin ich weg“, erzählte die 46-Jährige in der „Howard Stern Show“. 

„Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann mit mir Schluss gemacht hat und sagte: ,Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr‘, und ich sagte: ,Okay‘“, so Hudson.

„Und er sagte: ,Nun, willst du darüber reden?‘ Und ich meinte: ,Nein. Nicht wirklich.‘“

Kate Hudson plauderte in der „Howard Stern Show“ darüber, wie sie mit Trennungen umgeht.
Kate Hudson plauderte in der „Howard Stern Show" darüber, wie sie mit Trennungen umgeht.

„Es ist vorbei“
Der Mann habe „immer weiter“ mit ihr rückblickend über die Beziehung sprechen wollen und sie habe nur gemeint: „Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein.“

Lesen Sie auch:
Große Oscar-Freude
Kate Hudson jubelt im Bett, Goldie Hawn gratuliert
23.01.2026

Hudson ist bekannt aus Filmen wie „Almost Famous – Fast berühmt“ (2000) und „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ (2003). Für ihre Rolle im Musicalfilm „Song Sung Blue“ ist sie in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ in diesem Jahr im Rennen um einen Oscar.

