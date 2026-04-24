Vierte Festnahme nach Trafik-Überfall in Graz

Nach dem Überfall auf eine Trafik in Graz-Wetzelsdorf vor genau einer Woche hat die Polizei nun eine weitere Festnahme gemeldet: Ein 20-jähriger Grazer wurde ausgeforscht. Er soll das bereits zuvor dingfest gemachte 17-jährige Trio mit seinem Pkw zum Tatort gebracht haben.
Am Freitagabend war einer der drei 17-Jährigen kurz vor Ladenschluss mit einem gut 20 Zentimeter langen Messer bewaffnet in die Trafik in der Peter-Rosegger-Straße marschiert. „Das ist ein Überfall“, raunte er der Mitarbeiterin, die alleine im Geschäft war, entgegen. Die Frau wich zurück, der Räuber schnappte sich Bargeld aus der Kasse und flüchtete laut mehreren Zeugen zu Fuß.
Gemeinsam mit zwei weiteren 17-jährigen soll er sich die Beute aufgeteilt haben, das Trio wurde am Samstag ausgeforscht und festgenommen. Nach dem Helfer wurde bis zuletzt gesucht, nun wurde man des 20-Jährigen habhaft. Auch er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wie die Landespolizeidirektion am Freitag bestätigte.
Kurzfristig entlassene 17-Jährige sollen Haupttäter bedroht haben
Zwischenzeitlich waren die beiden 17-Jährigen, die vom Räuber einen Anteil an der Beute erhalten haben sollen, „vom Landesgericht als gelinderes Mittel unter dem Gelöbnis freigelassen worden, keinen Kontakt untereinander zu pflegen“, wie es von der Polizei heißt.
Daran hielt sich das Duo aber nicht, im Gegenteil: Die Burschen sollen den Hauptverdächtigen unter Androhung von Gewalt gezwungen haben, sein Geständnis zu widerrufen. Als die Staatsanwaltschaft davon Wind bekam, klickten für die beiden erneut die Handschallen.
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