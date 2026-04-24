Vierte Festnahme nach Trafik-Überfall in Graz

Gemeinsam mit zwei weiteren 17-jährigen soll er sich die Beute aufgeteilt haben, das Trio wurde am Samstag ausgeforscht und festgenommen. Nach dem Helfer wurde bis zuletzt gesucht, nun wurde man des 20-Jährigen habhaft. Auch er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wie die Landespolizeidirektion am Freitag bestätigte.