Trafik-Überfall: Täter bedrohte Frau mit Messer

Zwei Trafik-Überfälle in Graz scheiterten

Es war der dritte Trafik-Überfall in Graz in den vergangenen sieben Monaten. Anfang September wollte ein 16-Jähriger eine Trafik in der Münzgrabenstraße ausrauben – der resolute Besitzer drängte den Möchtegern-Kriminellen aber aus seinem Geschäft. Ebenfalls schiefgegangen ist ein Überfallversuch auf eine Trafik in Puntigam Ende November. Dort wollte ein entflohener Häftling zuschlagen.