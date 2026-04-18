Trafik-Überfall: Täter bedrohte Frau mit Messer

Wieder einmal wurde eine Trafik in Graz überfallen: Am Freitagabend bedrohte ein maskierter Täter eine Trafikantin im Bezirk Wetzelsdorf mit einem großen Messer und raubte Bargeld. Bisher verlief die Fahndung erfolglos.
Laut Polizei betrat der Täter gegen 18.15 Uhr die Trafik in der Peter-Rosegger-Straße im Grazer Bezirk Wetzelsdorf. Der maskierte Mann bedrohte die Trafikantin mit einem Messer, nahm Bargeld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß – laut mehreren Zeugen in Richtung Maria-Pachleitner-Straße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ. Nun bitte die Polizei Personen, welche die Tat oder die Flucht beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 059133/60-3333 (Landeskriminalamt) zu melden.
Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, schlank sowie 16 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen, trug einen markanten weißen Schlauchschal und eine dunkle Hose. Das Klappmesser hatte eine Länge von etwa 20 Zentimeter.
Zwei Trafik-Überfälle in Graz scheiterten
Es war der dritte Trafik-Überfall in Graz in den vergangenen sieben Monaten. Anfang September wollte ein 16-Jähriger eine Trafik in der Münzgrabenstraße ausrauben – der resolute Besitzer drängte den Möchtegern-Kriminellen aber aus seinem Geschäft. Ebenfalls schiefgegangen ist ein Überfallversuch auf eine Trafik in Puntigam Ende November. Dort wollte ein entflohener Häftling zuschlagen.
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