Spanische Lokalkette darf nicht „La Mafia“ heißen

Restaurantkette kann Berufung einlegen

Nun bestätigte auch das spanische Amt die Gültigkeit der Einwände Italiens. Die Kette kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Sie hatte jedoch argumentiert, der Name stamme von einem Kochbuch und beziehe sich nicht auf die kriminelle Organisation. Das Amt wies darauf hin, dass die Mafia weiterhin eine aktive globale kriminelle Organisation sei, die unter anderem Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption und Mord betreibe.