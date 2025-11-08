Tödlicher Tornado treibt in Brasilien sein Unwesen

Der Sturm in der Gemeinde mit rund 14.000 Einwohnern erreichte Behördenangaben zufolge Windgeschwindigkeiten zwischen 180 und 250 Stundenkilometern. Der Gouverneur von Paraná, Ratinho Júnior erklärte im Onlinedienst X, dass Sicherheitskräfte in den betroffenen Ortschaften im Einsatz seien. Für ganz Paraná sowie für die südlichen Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul sprachen Wetterdienste Warnungen vor gefährlichen Stürmen aus.