While in custody, Linz knife attacker hears “voices”

“My client says he has no memory of the crime. He doesn’t deny it, but he was completely out of it. He is in pretrial detention. He is in extremely poor condition and hears voices; he says he needs medication. I don’t understand why he wasn’t placed in a forensic ward for mentally ill pretrial detainees. I will request a new examination”—Linz-based attorney Andreas Mauhart is defending the Croatian man (34) who is alleged to have stabbed two Afghans with a knife on March 14 on Linz’s Landstraße following an argument.