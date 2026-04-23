Fahrer verlor Bewusstsein, Lkw außer Kontrolle

Wegen eines medizinischen Notfalls verlor am Donnerstag ein Lkw-Lenker (62) auf der Brennerautobahn die Kontrolle über sein Schwerfahrzeug. Dieses prallte gegen die Leitschiene und schrammte dieser 100 Meter entlang.
Am Donnerstag gegen 17 Uhr lenkte ein 62-jähriger Serbe ein Sattelkraftfahrzeug auf der Brennerautobahn (A13) aus Italien kommend in Richtung Innsbruck.
Aufgrund eines medizinischen Notfalles wurde der Mann bewusstlos und prallte mit dem Schwerfahrzeug gegen die Mittelleitwand, schrammte an dieser ca. 100 Meter entlang und kam schließlich auf der Überholspur zum Stillstand.
Trümmerteile flogen auf die Gegenfahrbahn
Durch den Anprall an der Mittelleitwand flogen Teile auf die Gegenfahrbahn und beschädigten die Windschutzscheibe eines Pkw, der von einem 26-jährigen Deutschen in südliche Richtung gelenkt wurde.
Der Serbe wurde von der Rettung aus dem Führerhaus geborgen und nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus in Hall in Tirol eingeliefert, der Deutsche blieb unverletzt.
Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Abholung des Sattelkraftfahrzeuges war die A13 erschwert passierbar bzw. mussten die Überholspuren in beiden Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt werden.
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