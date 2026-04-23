Stüssi und Hofbauer kämpften mit der Weltspitze

Auch auf der Königsetappe der Tour of the Alps wusste das Team Vorarlberg inmitten der Weltelite zu überzeugen. Leader Colin Stüssi ist weiter in den Top-15 der Gesamtwertung, Emanuel Zangerle musste zwar das Bergtrikot abgeben, ist aber weiterhin aktivster Fahrer. Heute wartet noch die Schlussetappe.
Die mit Spannung erwartete Königsetappe der Tour of the Alpsvon Arco nach Trento, die sich über 168 brutale Kilometer und 4100 Höhenmeter erstreckte, hielt, was sie versprach. Eine fünfköpfige Spitzengruppe bestimmte lange Zeit das Geschehen über die sechs Anstiege. Dahinter schrumpfte das Hauptfeld, in dem sich die beiden Team Vorarlberg-Profis Colin Stüssi und Philipp Hofbauer beeindruckend behaupten konnten, kontinuierlich. Erst im finalen Anstieg musste Hofbauer reißen lassen, während sich Stüssi als starker 24. ins Ziel kämpfte und damit auf dem 15. Gesamtrang liegt. „Das war heute eine der härtesten Etappen, die ich je gefahren bin“, meinte Stüssi, „aber ich konnte das Tempo mitgehen und bin super happy, dass ich mich hier zwischen den WorldTour-Profis behaupten kann. Wir werden auf der letzten Etappe noch einmal alles geben für ein gutes Endresultat!“
Aktivster Fahrer
Emanuel Zangerle musste das Bergtrikot an den Amerikaner Sean Quinn abgeben. Der Tiroler liegt jedoch mit lediglich drei Punkten Rückstand weiterhin auf Rang zwei der Bergwertung. Das Trikot des aktivsten Fahrers trägt Zangerle aber weiter. Heute steht noch die Schlussetappe von Trento nach Bozen auf dem Programm. Auf den 129 Kilometern warten wieder über 3000 Höhenmeter.
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