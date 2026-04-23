Stüssi und Hofbauer kämpften mit der Weltspitze

Die mit Spannung erwartete Königsetappe der Tour of the Alpsvon Arco nach Trento, die sich über 168 brutale Kilometer und 4100 Höhenmeter erstreckte, hielt, was sie versprach. Eine fünfköpfige Spitzengruppe bestimmte lange Zeit das Geschehen über die sechs Anstiege. Dahinter schrumpfte das Hauptfeld, in dem sich die beiden Team Vorarlberg-Profis Colin Stüssi und Philipp Hofbauer beeindruckend behaupten konnten, kontinuierlich. Erst im finalen Anstieg musste Hofbauer reißen lassen, während sich Stüssi als starker 24. ins Ziel kämpfte und damit auf dem 15. Gesamtrang liegt. „Das war heute eine der härtesten Etappen, die ich je gefahren bin“, meinte Stüssi, „aber ich konnte das Tempo mitgehen und bin super happy, dass ich mich hier zwischen den WorldTour-Profis behaupten kann. Wir werden auf der letzten Etappe noch einmal alles geben für ein gutes Endresultat!“