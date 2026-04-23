Steirer in China: Neue Märkte mit großem Potenzial

Die große steirische Delegationsreise nach China geht zu Ende. Doch die politische und wirtschaftliche Partnerschaft soll weiter florieren: Vor allem in den Bereichen Luftfahrt und Automatisierung sehen die Steirer großes Potenzial.
Acht Tage, neun Städte, über 3200 abgespulte Inlandskilometer, vier Memoranden, zwei Wirtschaftsabkommen: Mit dieser Bilanz stieg die rund 60-köpfige steirische Delegation gestern in Hongkong wieder in den Flieger in Richtung Heimat. „Ich denke, man kann von einer sehr erfolgreichen Reise sprechen“, ist Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) überzeugt. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass die politische Delegation der Türöffner sein soll – und das ist gelungen. Ich glaube, dass wir die Steiermark gestärkt und Arbeitsplätze gesichert haben.“
Beeindruckt zeigten sich die Steirer vor allem vom enormen Tempo, das in China an den Tag gelegt wird. Eine Stadt wie Guiyang wächst um 200.000 Einwohner pro Jahr, Hochhäuser werden im Akkord hochgezogen, Straßen quasi im Tagesrhythmus gebaut und Geschäftslokale wortwörtlich über Nacht umgebaut. „Natürlich müssen auch wir schneller werden, wenn ich etwa an unsere Bürokratie denke“, ist Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) ehrlich.
.Natürlich müssen auch wir schneller werden, wenn ich etwa an unsere Bürokratie denke
Manuela Khom
Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP)
Bild: Christian Jauschowetz
„Aber wir sind nicht so schlecht, wie es teils dargestellt wird. Die Steiermark ist ein offenes Land, wir leben vom Export. Mit unserer F&E-Quote sind wir vorne dabei – wenn ich etwa an das autonome Fahren oder an die Robotik denke.“ Khom sieht vor allem für den Cargo-Center bei Werndorf, der ja vor der nächsten Ausbaustufe steht, enormes Potenzial. „Die neue Seidenstraße mit den Häfen Koper und Triest und natürlich die Koralmbahn bringen uns einen echten Standortvorteil.“
Wichtiges Memorandum unterzeichnet
Dass die Politik in China als Türöffner fungiert, kann Karl Hartleb, Geschäftsführer des ICS (Internationalisierungscenter Steiermark) unterschreiben: „Einige Unternehmen wie der Automobilhersteller GAC sind ja auch im Eigentum der öffentlichen Hand – da ist das natürlich von Vorteil.“
Besonders stolz ist die weiß-grüne Delegation auf das Memorandum mit der Provinz Guangdong. Mit mehr als 137 Millionen Einwohnern ist dies die einwohnerstärkste Region des Landes. „Und normalerweise macht diese Regierung keine Abkommen, es war auch bis zuletzt spannend“, so Hartleb. Erst kurz vor Eintreffen der Steirer war endgültig alles unter Dach und Fach.
Für Hartleb setzt die Steiermark mit der Konzentration auf vier Provinzen auf die richtige Karte. „Konkret glauben wir, dass vor allem in der Luftfahrt viel Potenzial liegt – und bei allem, was in die Automatisierung hineinspielt. Am Beispiel AVL sieht man, dass die Steiermark hier als eine Art Lückenschluss nach Europa fungieren kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.