Steirer in China: Neue Märkte mit großem Potenzial

„Aber wir sind nicht so schlecht, wie es teils dargestellt wird. Die Steiermark ist ein offenes Land, wir leben vom Export. Mit unserer F&E-Quote sind wir vorne dabei – wenn ich etwa an das autonome Fahren oder an die Robotik denke.“ Khom sieht vor allem für den Cargo-Center bei Werndorf, der ja vor der nächsten Ausbaustufe steht, enormes Potenzial. „Die neue Seidenstraße mit den Häfen Koper und Triest und natürlich die Koralmbahn bringen uns einen echten Standortvorteil.“