Steirer werfen Blick in die technologische Zukunft

Hier geht alles – und das vor allem schnell

Rund 15 Millionen User sind im Nio-Netzwerk registriert, sorgen für sieben Millionen Postings täglich. Nio ist mehr als ein Auto, in China echter Lifestyle. Bei all den beeindruckenden Zahlen aber auch Realität: Seit der Gründung im Jahr 2014 konnte erst im letzten Quartal 2025 das erste Mal ein positives Ergebnis erzielt werden. Doch davon lässt man sich im Reich der Mitte nicht bremsen. In China geht alles, und das vor allem schnell. In den 1990er-Jahren ist in Finanzdistrikt Pudong das erste Hochhaus gebaut worden, mittlerweile schlägt hier das pulsierende Herz Shanghais, braucht sich die Skyline vor keiner Stadt der Welt zu verstecken.