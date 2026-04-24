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Großer Traum erfüllt

99ers und liebe Menschen: „Basti ist aufgeblüht!“

Steiermark
24.04.2026 05:00
Bastian ist ans Bett gefesselt, seine Mutter bestreitet in der Pflege den Löwenanteil
Bastian ist ans Bett gefesselt, seine Mutter bestreitet in der Pflege den Löwenanteil(Bild: Christa Blümel)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Claudia Fulterer
Von Christa Blümel und Claudia Fulterer

Der größte Wunsch des schwer kranken, jungen Steirers Bastian erfüllte sich: Er war live bei einem Eishockey-Match der Graz99ers und schwer begeistert von seinen Superstars! Eine Welle der Hilfsbereitschaft überwältigt die Familie. 

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Das Schicksal von Bastian lässt wohl niemanden mit Herz kalt – aber mit dieser riesigen Bewegung an Hilfsbereitschaft hat keiner gerechnet! „Ich bin überwältigt und möchte mich von Herzen bedanken“, lässt seine Mama den „Krone“-Lesern ausrichten.

Bei Bastian lief, bis der Bub sechs Jahre alt war, alles normal: Er konnte laufen, Rad fahren, essen. Heute, mit 25 Jahren, ist er dazu verdammt, nahezu reglos im Bett zu liegen. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Nur den Kopf kann er bewegen und ein bisschen die Finger, aus seinem Hals ragt ein Schlauch, über den ihn das Beatmungsgerät am Leben hält – heimtückische Muskeldystrophie ist schuld daran. Und trotz dieser Situation sagt der junge Mann: „Ich bin dankbar für jeden Tag und nehme ihn so an, wie er kommt.“ Ein bissl mehr Zeit würde er sich wünschen – die prognostizierte Lebenszeit hat er längst überschritten. . .

Bastin kann noch für kurze Zeit im Rollstuhl sitzen – und genoss unglaublich das Match seiner ...
Bastin kann noch für kurze Zeit im Rollstuhl sitzen – und genoss unglaublich das Match seiner Eishockey-Stars(Bild: z.V.g.)

Zwei große Wünsche hat er noch, das haben wir berichtet. Der eine ist bereits in Erfüllung gegangen! Bastian war, sicher in den Rollstuhl gepackt, am Sonntag beim Final-Match seiner geliebten Graz99ers! Die Einladung kam über den Präsidenten Herbert Jerich, freut sich die Mutter. Bastian schildert begeistert: „Es war einfach ein Traum, großartig. So ein tolles Erlebnis!“

Entzückende Reaktionen aus dem Umfeld
Außerdem erkannten ihn Leute nach dem „Krone“-Bericht, „sie waren so lieb zu mir“. Und „bei der Abgabe der Pfandflaschen hat man spontan entschieden, den Erlös für meinen Sohn zu spenden“, sagt die Mama. Überhaupt „stoße ich überall auf so nette Reaktionen“. Eine Verkäuferin hätte ihr spontan einen Rabatt gewährt, mit den Worten: „Sie haben eh andere Sorgen.“

Die „Krone“ hilft

Der Verein „Krone Leser helfen Stmk.“ verfügt über ein Spendengütesiegel und hält sich an strenge Kriterien. Ihre Spende ist auch steuerlich absetzbar. Achtung: Dafür ist die Angabe Ihrer Geburtsdaten notwendig. Wir sind glücklich über jeden Betrag.

Unser Konto: „Krone Leser helfen-Stmk.“, AT152081500044569523

Die Gelder kommen ohne Abzüge bei jenen an, für die sie laut Kennwort bestimmt sind. KW: Bastian

Der junge Mann soll das Meer noch erleben
Jetzt hat Bastian noch einen großen Wunsch – und über den hat Hans Roth („Saubermacher“), bekannt für seine große Empathie, bei uns gelesen und sich danach sofort gemeldet: „Ich will, dass dieser junge Mann noch ans Meer kommt.“ Roths erkleckliche Spende sollte dies möglich machen.

Das Großartigste aber ist, sagt seine Mama: „Basti ist jetzt richtig aufgeblüht und hat neuen Lebensmut! Das ist so schön.“

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