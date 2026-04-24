99ers und liebe Menschen: „Basti ist aufgeblüht!“

Der Verein „Krone Leser helfen Stmk.“ verfügt über ein Spendengütesiegel und hält sich an strenge Kriterien. Ihre Spende ist auch steuerlich absetzbar. Achtung: Dafür ist die Angabe Ihrer Geburtsdaten notwendig. Wir sind glücklich über jeden Betrag.

Unser Konto: „Krone Leser helfen-Stmk.“, AT152081500044569523

Die Gelder kommen ohne Abzüge bei jenen an, für die sie laut Kennwort bestimmt sind. KW: Bastian