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Ganz ohne Handys

Einmalig in Österreich: Feriencamps für Erwachsene

Steiermark
24.04.2026 11:00
Bei den Ferienlagern steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt.
Bei den Ferienlagern steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt.(Bild: Julia C. Pirkenau - surWHYve)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Naturerlebnisse statt Wellnessurlaub: Julia Pirkenau schläft in der Weststeiermark mit Erwachsenen unter freiem Himmel und schafft so einen Gegenpol zur Online-Welt. Die Feriencamps sind in Österreich einmalig.

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In den Wald gehen, Lager bauen und das Gefühl für die Zeit verlieren: Was nach einem typischen Ferientag für Kinder klingt, ist auch noch im Erwachsenenalter möglich. Diesen Sommer werden erstmals in Österreich Feriencamps für Erwachsene veranstaltet – und zwar an der Hirzmannsperre in der Weststeiermark.

Die Idee kommt von Julia Pirkenau: „Ich habe das Gefühl, dass sich viele nach zwei, drei Tagen im Freien, ohne digitale Medien, aber mit echten Verbindungen sehnen.“ Die 36-jährige Grazerin ließ ihren Bürojob nach 15 Jahren im Marketing zurück, absolvierte die Ausbildung zur Outdoor-Trainerin und machte sich mit „surWHYve“ selbstständig.

Es braucht Mut, in den Flugmodus zu gehen. Für viele ist es hart. Was man während des Feriencamps erlebt, soll im Kopf gespeichert und nicht mitgefilmt werden.

Julia Pirkenau

Gründerin „surWHYve“

Bild: J. Braunegg

„Es braucht Mut, in den Flugmodus zu gehen“, sagt sie. Aber genau das ist der Sinn des Feriencamps: Alle Handys werden in eine Tonne geschmissen – nur in Ausnahmefällen werden sie herausgeholt. Momente sollen im Kopf gespeichert anstatt mitgefilmt werden. Pirkenau lädt die Campteilnehmer ein, eine „neue Ruhe“ zu finden.

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Das Programm für die verlängerten Wochenenden – es gibt zwei Termine für diesen Sommer – gestaltet Pirkenau abwechslungsreich. Von Yoga und Kajakfahren über Nachtwanderungen bis zu Pflanzenkunde und Knotentechnik ist vieles dabei. Gekocht wird am offenen Feuer, geschlafen in selbst gebauten Lagern. Die Gemeinschaft steht dabei an oberster Stelle. Willkommen sind alle ab 18 Jahren.

Termine: 4.-7. Juni und 14.-16. August 2026. Kontakt via alive@surwhyve.at bzw. 0664/4133949. Online: https://surwhyve.at 

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