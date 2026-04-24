Einmalig in Österreich: Feriencamps für Erwachsene

In den Wald gehen, Lager bauen und das Gefühl für die Zeit verlieren: Was nach einem typischen Ferientag für Kinder klingt, ist auch noch im Erwachsenenalter möglich. Diesen Sommer werden erstmals in Österreich Feriencamps für Erwachsene veranstaltet – und zwar an der Hirzmannsperre in der Weststeiermark.