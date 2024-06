Ukrainischen Kindern wird das Ferienlager verwehrt

Das Land scheine zu glauben, die Flüchtlinge „seien nicht mehr traumatisiert“, zeigt sich auch Ulrike Krawagna von „Steiermark hilft“ entsetzt. Sie hatte ukrainische Familien in den letzten beiden Jahren zu den Sommerlagern vermittelt. Als diese nach Österreich kamen, bat man ihnen Unterstützung an – etwa in Form der Familienbeihilfe und der Förderung.