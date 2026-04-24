Warum in St. Valentin Motorräder gesegnet werden

Hört man am Samstag in St.Valentin Hunderte Motorräder brummen, dann weil wieder die Motorrad-Segnung stattfindet. Bereits zum14. Mal rufen die Biker zum „Stammtisch“ auf. Bei der örtlichen Stockschützenhalle fahren dabei seit 2010 jährlich Bikes auf. Sind alle abgestellt, wird erst einmal innegehalten, und Weihwasser auf die Räder geträufelt.