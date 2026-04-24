Warum in St. Valentin Motorräder gesegnet werden

Die Motorradsegnung in St. Valentin (NÖ) ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis für Biker aus der gesamten Region. Wenn die ersten warmen Tage den Frühling einläuten, steht dieser „kirchliche Termin“ im Veranstaltungskalender.
Hört man am Samstag in St.Valentin Hunderte Motorräder brummen, dann weil wieder die Motorrad-Segnung stattfindet. Bereits zum14. Mal rufen die Biker zum „Stammtisch“ auf. Bei der örtlichen Stockschützenhalle fahren dabei seit 2010 jährlich Bikes auf. Sind alle abgestellt, wird erst einmal innegehalten, und Weihwasser auf die Räder geträufelt.
2025 waren schätzungsweise 300 Motorräder und deren stolze Besitzer vor Ort. „Vor 14 Jahren haben wir beim Stammtisch die Idee gehabt, dass wir auch mal für den guten Zweck trinken könnten“, lacht Walter Grafeneder, der seit Beginn dabei ist.
So entstand die Idee, beim Stammtisch künftig Geld zu sammeln, und den Erlös an bedürftige Menschen zu spenden. Seit Beginn wurden insgesamt über 80.000 Euro gesammelt. „Wir hoffen, dass wir heuer die 100.000-Euro-Marke knacken!“
Der „Krone“ erzählt Grafeneder, wie stolz die Gemeinschaft auf die traditionelle und erfolgreiche Veranstaltung ist. Rund um die Segnung entwickelte sich die Motorradsegnung in St. Valentin auch zu einem geselligen Treffpunkt. Freunde treffen sich wieder, neue Kontakte entstehen. Die Veranstaltung wird von Musik, Verpflegung und einer gemeinsamen Ausfahrt begleitet.
Tausende Euro kommen zusammen
Das Schönste daran: jedes Jahr kommt seit 14 Jahren mehr Geld zusammen. Vergangenes Jahr waren es 11.000 Euro, die an zwei Brüder mit einer Muskelkrankheit sowie ein Motorrad-Unfalloper gespendet wurden. Heuer wird das Geld wohl an einen Benefizverein ausgezahlt. Beginn am Samstag, 25. April, um 13 Uhr.
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