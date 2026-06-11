Wechselt Wunschspieler noch während WM zu Bayern?

Während im Hintergrund die letzten Details geklärt werden, gilt Browns Fokus indes zu 100 Prozent den anstehenden Gruppenspielen gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. In den letzten beiden Tests gegen Finnland und die USA stand der Amberger jeweils in der Startelf, gut möglich, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann auch am Sonntag auf den Linksfuß setzen wird.