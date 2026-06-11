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Medizincheck in USA

Wechselt Wunschspieler noch während WM zu Bayern?

Deutsche Bundesliga
11.06.2026 10:25
Max Eberl dürfte einen neuen Deal für die Bayern eingefädelt haben.
Max Eberl dürfte einen neuen Deal für die Bayern eingefädelt haben.(Bild: AFP/LUKAS BARTH-TUTTAS)
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Von krone Sport

Jetzt könnte es ganz schnell gehen. Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge befindet sich Nathaniel Browns Wechsel von Frankfurt zum FC Bayern auf der Zielgeraden. Bereits in den kommenden Tagen soll der Medizincheck stattfinden, gut möglich, dass der DFB-Teamspieler mit einem neuen Arbeitgeber die Heimreise von der WM in Amerika antritt.

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Zwischen Brown und dem FC Bayern soll bereits alles geklärt sein, bis 2031 werde der Linksverteidiger bei den Münchnern unterschreiben, so die „Bild“. Und auch mit Eintracht Frankfurt dürften sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden befinden, die letzten Details werden wohl in den kommenden Tagen geklärt.

Nathaniel Browns Fokus gilt den anstehenden WM-Gruppenspielen.
Nathaniel Browns Fokus gilt den anstehenden WM-Gruppenspielen.(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Fokus auf WM
Das sei auch in Browns Interesse, der 22-Jährige wünsche sich, dass der Deal so schnell wie möglich unter Dach und Fach gebracht wird, damit er sich voll und ganz auf die WM konzentrieren kann, heißt es aus Deutschland. 

(Bild: Kronen Zeitung)

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Entsprechend soll Brown wohl auch den Medizincheck in Übersee absolvieren, die notwendigen Dokumente wird Frankfurt wohl digital an die Säbener Straße schicken. 

Während im Hintergrund die letzten Details geklärt werden, gilt Browns Fokus indes zu 100 Prozent den anstehenden Gruppenspielen gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. In den letzten beiden Tests gegen Finnland und die USA stand der Amberger jeweils in der Startelf, gut möglich, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann auch am Sonntag auf den Linksfuß setzen wird.

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