Wäschehersteller auf Suche nach einem neuen Heim

Der Firmensitz in Bregenz wurde bereits im Jahr 2020 an den Beschlägehersteller Blum verkauft. Einen Teil der Flächen nutzen die Höchster schon jetzt, bis 2027 wollen sie die gesamte Fläche bewirtschaften. Wolford will in Vorarlberg bleiben und ist nun auf Standortsuche.
Die Geschichte der Firma Wolford begann im Jahr 1950, als Reinhold Wolff und Walter Palmers das Unternehmen in Bregenz am Bodensee gründeten, um hochwertige Strümpfe aus reiner Seide und Viskose herzustellen. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich die Marke zum weltweiten Pionier für luxuriöse Legwear und Bodywear. Heute ist Wolford noch immer ein international renommiertes Modeunternehmen, seit einigen Jahren kämpft man beim Wäschehersteller aber mit finanziellen Problemen.
150 Mitarbeiter in Bregenz und Hard tätig
Seit dem Jahr 2018 gehört die Wolford AG mehrheitlich dem chinesischen Unternehmenskonglomerat Fosun International, das die Marke in die globale Luxusgütergruppe Lanvin Group integriert hat. Im Jahr 2020 wurde der Firmensitz an Blum verkauft, bis 2027 der Beschlägehersteller über die gesamten Flächen verfügen können. Wie die WPA berichtet, will Wolford im Ländle bleiben und sucht derzeit zwei Standorte für die Bereiche Strickerei und Wäscherei. In Vorarlberg sind derzeit 150 Mitarbeiter für Wolford tätig.
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