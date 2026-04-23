Wäschehersteller auf Suche nach einem neuen Heim

150 Mitarbeiter in Bregenz und Hard tätig

Seit dem Jahr 2018 gehört die Wolford AG mehrheitlich dem chinesischen Unternehmenskonglomerat Fosun International, das die Marke in die globale Luxusgütergruppe Lanvin Group integriert hat. Im Jahr 2020 wurde der Firmensitz an Blum verkauft, bis 2027 der Beschlägehersteller über die gesamten Flächen verfügen können. Wie die WPA berichtet, will Wolford im Ländle bleiben und sucht derzeit zwei Standorte für die Bereiche Strickerei und Wäscherei. In Vorarlberg sind derzeit 150 Mitarbeiter für Wolford tätig.