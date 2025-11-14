42.000 Quadratmeter: So will Google bei uns bauen

Rund 50 Anrainer haben sich Donnerstagfrüh im nebeligen Kronstorf zur offiziellen Bauverhandlung versammelt. Wie berichtet, will Google in der Gemeinde ein Rechenzentrum, wo Unmengen an weltweiten Daten gespeichert werden, errichten. Bisher hielt sich der Internetriese bedeckt, die Verhandlung konnte den Nebel rund um das Bauvorhaben jetzt lichten.